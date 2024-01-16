Гора (Безуглова) Матрена Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГора (Безуглова) Матрена Харитоновна

Гора (Безуглова) Матрена Харитоновна

Место рождения

д. Снечековая Иванковецкой волости Александрийского уезда Херсонской губернии

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Безуглый Харитон Моккеевич

Мать: Безуглая Анастасия Григорьевна

д. Снечековая Иванковецкой волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Матвеева Федора Яковлевна

Отец ребёнка: Гора Яков Сидорович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гора Федосий Яковлевич

Отец ребёнка: Гора Яков Сидорович

д. Джирим Курагинский район Красноярский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гора Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Гора Яков Сидорович

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Гора (gora) Федор Яковлевич (Fedor Yakovlevich)

Отец ребёнка: Гора Яков Сидорович

Новопокровка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гора Яков Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гора Яков Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гора Яков Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гора Яков Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гора Яков Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будим Полина Яковлевна

Отец ребёнка: Гора Яков Сидорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close