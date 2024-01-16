Гора (Безуглова) Матрена Харитоновна
Место рожденияд. Снечековая Иванковецкой волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
д. Снечековая Иванковецкой волости Александрийского уезда Херсонской губернии
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Матвеева Федора Яковлевна
Отец ребёнка: Гора Яков Сидорович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Гора Яков Сидорович
д. Джирим Курагинский район Красноярский край
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Гора Яков Сидорович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гора (gora) Федор Яковлевич (Fedor Yakovlevich)
Отец ребёнка: Гора Яков Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будим Полина Яковлевна
Отец ребёнка: Гора Яков Сидорович
Смерть
Неизвестно