Софронова (Стародубцева) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронова (Стародубцева) Александра Андреевна

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Место рождения

Тагай, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

30.03.1920

Дата смерти

27.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1920

Отец: Стародубцев Андрей Сергеевич

Мать: Стародубцева Дарья Максимовна

Тагай, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1941

Дочь: Горюнова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Софронов Иван Павлович

Рождение ребёнка
08.06.1947

Дочь: Нефедова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Софронов Иван Павлович

Тагай, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1951

Сын: Софронов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Софронов Иван Павлович

Смерть
27.07.1990
Тагай, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
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