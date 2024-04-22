Софронова (Стародубцева) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения30.03.1920
Дата смерти27.07.1990
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1920
Рождение ребёнка
16.12.1941
Дочь: Горюнова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Софронов Иван Павлович
Рождение ребёнка
08.06.1947
Дочь: Нефедова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Софронов Иван Павлович
Рождение ребёнка
23.03.1951
Сын: Софронов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Софронов Иван Павлович
Смерть
27.07.1990