Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Галина Кристинья

Мать ребёнка: не указана

Читкан, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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