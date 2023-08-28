Бабанская 1
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Михайлюкова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Бабанский Пётр
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Бабанская Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Бабанский Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабанская Полина Петровна
Отец ребёнка: Бабанский Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабанский Пётр