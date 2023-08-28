Бабанская 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабанская 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Михайлюкова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Бабанский Пётр

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Бабанская Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Бабанский Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабанская Полина Петровна

Отец ребёнка: Бабанский Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабанский Пётр

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