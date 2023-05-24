Воробьев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Константин

Воробьев Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Воробьева Мария

Рождение ребёнка
26.02.1976

Сын: Воробьев Павел Константинович

Мать ребёнка: Воробьева Мария

Рождение ребёнка
26.02.1982

Сын: Воробьев Михаил Константинович

Мать ребёнка: Воробьева Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.