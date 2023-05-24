Воробьев Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Воробьева Мария
Рождение ребёнка
26.02.1976
Сын: Воробьев Павел Константинович
Мать ребёнка: Воробьева Мария
Рождение ребёнка
26.02.1982
Сын: Воробьев Михаил Константинович
Мать ребёнка: Воробьева Мария
Смерть
Неизвестно