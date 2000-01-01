Давыдов Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1903 ст.
Сын: Давыдов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Давыдова Анна Филипповна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосия.
Место жительства
1903 ст.
На 1903 год - крестьянин деревни Борисово Селищенской волости Покровского уезда Владимирской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Анна Филипповна
Смерть
Неизвестно