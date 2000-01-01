Давыдов Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Яков Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1903 ст.

Сын: Давыдов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Давыдова Анна Филипповна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосия.
Место жительства
1903 ст.
На 1903 год - крестьянин деревни Борисово Селищенской волости Покровского уезда Владимирской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Анна Филипповна

Смерть
Неизвестно
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