Бурмистров Зот Ефимович
Место рожденияТульская область Одоевский(Крапивенский) район, деревня Бегино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Тульская область Одоевский(Крапивенский) район, деревня Бегино
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Чернышова Татьяна Зотовна
Мать ребёнка: Бурмистрова Павла Сафрониевна
Россия, Тульская область, Крапивинский район, деревня Бегино
Смерть
Неизвестно