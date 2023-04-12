Бурмистров Зот Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистров Зот Ефимович

Место рождения

Тульская область Одоевский(Крапивенский) район, деревня Бегино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская область Одоевский(Крапивенский) район, деревня Бегино
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Чернышова Татьяна Зотовна

Мать ребёнка: Бурмистрова Павла Сафрониевна

Россия, Тульская область, Крапивинский район, деревня Бегино
Смерть
Неизвестно
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