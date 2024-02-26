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Кирпичев Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Кирпичев Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кирпичева Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Полоцк
Рождение ребёнка
26.09.1909

Дочь: Кирпичева Ефросинья Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Полоцк
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1942
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