Кирпичев Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Кирпичев Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кирпичева Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Полоцк
Рождение ребёнка
26.09.1909
Дочь: Кирпичева Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Полоцк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1942