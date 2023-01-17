(Слепова) Дарья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Слепова) Дарья Афонасьева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.03.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1809 г.р.

Мать

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1835

Отец: Слепов Афонасий Власов

Мать: Слепова Анна Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.03.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онаго ж Села удельнай кресьянин Иван Васильин Лапатаф; воспреемница: Онаго ж Села уделнаго кресьянина Михаила Яфимова Хвостова жена ево Агафия Ефимова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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