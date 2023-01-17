(Слепова) Дарья Афонасьева
Место рождения
Дата рождения19.03.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1835
Отец: Слепов Афонасий Власов
Мать: Слепова Анна Ефимова
Крещение
20.03.1835
воспреемник: Онаго ж Села удельнай кресьянин Иван Васильин Лапатаф; воспреемница: Онаго ж Села уделнаго кресьянина Михаила Яфимова Хвостова жена ево Агафия Ефимова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно