Щеняев Матвей Васильевич 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щеняев Матвей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеняева Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
04.05.1850

Дочь: Порватова (Щеняева) Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Щеняева Василиса Алексеевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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