Щеняев Матвей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1850
Дочь: Порватова (Щеняева) Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Щеняева Василиса Алексеевна
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно