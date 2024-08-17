Фогель (Роор) Лариса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фогель (Роор) Лариса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фогель Евгений Александрович

Отец ребёнка: Фогель Александр Вильямович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фогель Александр Вильямович

Рождение ребёнка
19.06.19

Дочь: Савина (Фогель) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Фогель Александр Вильямович

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