Фаткуллин Вазит Мухетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФаткуллин Вазит Мухетдинович

Фаткуллин Вазит Мухетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1975

Сын: Фаткуллин Ильгиз Вазитович

Мать ребёнка: Хаматдинова Альфира Мухетдиновна

Рождение ребёнка
30.07.1982

Дочь: Фаткуллина Гульшат Вазитовна

Мать ребёнка: Хаматдинова Альфира Мухетдиновна

Рождение ребёнка
20.11.?

Сын: Фаткуллин Эмиль Вазитович

Мать ребёнка: Хаматдинова Альфира Мухетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хаматдинова Альфира Мухетдиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close