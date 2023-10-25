Фаткуллин Вазит Мухетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.05.1975
Сын: Фаткуллин Ильгиз Вазитович
Мать ребёнка: Хаматдинова Альфира Мухетдиновна
Рождение ребёнка
30.07.1982
Дочь: Фаткуллина Гульшат Вазитовна
Мать ребёнка: Хаматдинова Альфира Мухетдиновна
Рождение ребёнка
20.11.?
Сын: Фаткуллин Эмиль Вазитович
Мать ребёнка: Хаматдинова Альфира Мухетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно