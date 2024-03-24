Поплавной Демьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоплавной Демьян

Поплавной Демьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Поплавной Алексей Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Поплавной Иван Демьянович

Мать ребёнка: не указана

селение Кукуй Красноярский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Поплавной Михаил Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Красноярский край, Тюхтетский р-н, д. Чистый Ручей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губанькова Прасковья Демьяновна

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close