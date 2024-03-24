Поплавной Демьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Поплавной Алексей Демьянович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Поплавной Иван Демьянович
селение Кукуй Красноярский край
Рождение ребёнка
1910
Сын: Поплавной Михаил Демьянович
Красноярский край, Тюхтетский р-н, д. Чистый Ручей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губанькова Прасковья Демьяновна