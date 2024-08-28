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Суяргулов Мухаметзян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Юзеев Суяргул

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Абдрахманова) Вазифа

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Мухаметзянова) Магрифа

Мать ребёнка: (Абдрахманова) Вазифа

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Мухаметзянова) Маргуба

Мать ребёнка: (Абдрахманова) Вазифа

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мухаметзянов Абдулкадыр

Мать ребёнка: (Абдрахманова) Вазифа

Рождение ребёнка
1822

Сын: Мухаметзянов Абдулбасыр

Мать ребёнка: (Абдрахманова) Вазифа

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Мухаметзянова) Маймуна

Мать ребёнка: (Абдрахманова) Вазифа

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Мухаметзянова) Марзян

Мать ребёнка: (Абдрахманова) Вазифа

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Мухаметзянова) Фейруза

Мать ребёнка: (Абдрахманова) Вазифа

Смерть
Неизвестно

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