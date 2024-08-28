Суяргулов Мухаметзян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Юзеев Суяргул
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Абдрахманова) Вазифа
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Мухаметзянова) Магрифа
Мать ребёнка: (Абдрахманова) Вазифа
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Мухаметзянова) Маргуба
Мать ребёнка: (Абдрахманова) Вазифа
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: (Абдрахманова) Вазифа
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: (Абдрахманова) Вазифа
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Мухаметзянова) Маймуна
Мать ребёнка: (Абдрахманова) Вазифа
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Мухаметзянова) Марзян
Мать ребёнка: (Абдрахманова) Вазифа
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Мухаметзянова) Фейруза
Мать ребёнка: (Абдрахманова) Вазифа
Смерть
Неизвестно