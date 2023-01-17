Горшков Спиридон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршков Спиридон Иванович

Горшков Спиридон Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Горшков Максим Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Конфирмация (миропомазание)
30.01.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к православию из раскола австрийской секты
Конфирмация (миропомазание)
01.02.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к православию из раскола австрийской секты
Работа или профессия
Неизвестно
Церковный староста
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close