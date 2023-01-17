Горшков Спиридон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Горшков Максим Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Конфирмация (миропомазание)
30.01.1911
Присоединена к православию из раскола австрийской секты
Конфирмация (миропомазание)
01.02.1911
Присоединена к православию из раскола австрийской секты
Работа или профессия
Неизвестно
Церковный староста
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно