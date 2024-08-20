Евдокия Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Блахин Ефим Марков
Отец ребёнка: Блахин Марк Никифоров
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Блахина Авдотья Маркова
Отец ребёнка: Блахин Марк Никифоров
Смерть
Неизвестно