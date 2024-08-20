Евдокия Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блахин Марк Никифоров

Рождение ребёнка
1836

Сын: Блахин Ефим Марков

Отец ребёнка: Блахин Марк Никифоров

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Блахина Авдотья Маркова

Отец ребёнка: Блахин Марк Никифоров

Смерть
Неизвестно

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