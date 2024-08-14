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Богданов Спиридон Ермолаевич

Место рождения

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Богданов Ермолай (Ермил) Сидорович

Мать: Богданова Вера Ефимовна

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова (Челдышева) Пелагея Фёдоровна

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Богданова (Челдышева) Пелагея Фёдоровна

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1867

Дочь: (Богданова) Прасковья Спиридоновна

Мать ребёнка: Богданова (Челдышева) Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Богданов Тихон Спиридонович

Мать ребёнка: Богданова (Челдышева) Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.04.1882 ст.

Сын: Богданов Георгий Спиридонович

Мать ребёнка: Богданова (Челдышева) Пелагея Фёдоровна

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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