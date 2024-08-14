Богданов Спиридон Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Богданова (Челдышева) Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.07.1867
Дочь: (Богданова) Прасковья Спиридоновна
Мать ребёнка: Богданова (Челдышева) Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Богданов Тихон Спиридонович
Мать ребёнка: Богданова (Челдышева) Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.04.1882 ст.
Сын: Богданов Георгий Спиридонович
Мать ребёнка: Богданова (Челдышева) Пелагея Фёдоровна
Смерть
Неизвестно