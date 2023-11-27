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Типухин Александр

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Место рождения

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

04.04.1971

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1972 г.р.

Дети

1994 г.р.
1998 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1971

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
24.07.1993

Жена: Типухина Елена

Рождение ребёнка
13.06.1994

Дочь: Типухина Анастасия

Мать ребёнка: Типухина Елена

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.06.1998

Дочь: Типухина Юлия

Мать ребёнка: Типухина Елена

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Типухина Елена

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