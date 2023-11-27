Типухин Александр
Место рождения
Дата рождения04.04.1971
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1971
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
24.07.1993
Жена: Типухина Елена
Рождение ребёнка
13.06.1994
Дочь: Типухина Анастасия
Мать ребёнка: Типухина Елена
Рождение ребёнка
14.06.1998
Дочь: Типухина Юлия
Мать ребёнка: Типухина Елена
Рождение ребёнка
13.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Типухина Елена