Козлова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1922
Дата смерти24.10.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1922
Отец: Трухачев Иван
Рождение ребёнка
29.04.1950
Отец ребёнка: Козлов Семен Алексеевич
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Семен Алексеевич
Смерть
24.10.1992