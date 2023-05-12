Козлова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1922

Дата смерти

24.10.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

1890 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1922

Отец: Трухачев Иван

Мать: Трухачева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
29.04.1950

Сын: Козлов Юрий Семенович

Отец ребёнка: Козлов Семен Алексеевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Семен Алексеевич

Смерть
24.10.1992
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