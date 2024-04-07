Настасья Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денис Феоктистович
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Надежда Денисовна
Отец ребёнка: Денис Феоктистович
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 12 № после 12 " " глава семьи Феоктист Кузьмич главы семьи 1 сын Родион Феоктистович главы семьи 1 жена Лукерья Степановна 1 сына 1 сын Филипп Родионович главы семьи 2 сын Денис Феокт... Показать все
Смерть
После 1858