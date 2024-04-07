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Настасья Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денис Феоктистович

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Надежда Денисовна

Отец ребёнка: Денис Феоктистович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 12 № после 12 " " глава семьи Феоктист Кузьмич главы семьи 1 сын Родион Феоктистович главы семьи 1 жена Лукерья Степановна 1 сына 1 сын Филипп Родионович главы семьи 2 сын Денис Феокт... Показать все
Смерть
После 1858

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