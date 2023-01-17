Соловьева (Поспелова) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиОколо 1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1853
Рождение ребёнка
04.11.1860
Сын: Соловьев Викентий Николаевич
Отец ребёнка: Соловьев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Соловьев Евлампий Николаевич
Отец ребёнка: Соловьев Николай Михайлович
Смерть
Около 1904