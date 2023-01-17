Соловьева (Поспелова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Поспелова) Агафья Ивановна

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Место рождения

Новотулка, Питерский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Около 1904

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Новотулка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
21.01.1853

Муж: Соловьев Николай Михайлович

Новотулка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.11.1860

Сын: Соловьев Викентий Николаевич

Отец ребёнка: Соловьев Николай Михайлович

Николаевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Соловьев Евлампий Николаевич

Отец ребёнка: Соловьев Николай Михайлович

Николаевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Около 1904
Николаевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
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