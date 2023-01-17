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Шарабко Евгений Иванович
Шарабко Евгений Иванович
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
09.03.1981
Пол
Мужской
Отец
Шарабко Иван Григорьевич
1949 г.р.
Мать
Шарабко (Герасимова) Маргарита Васильевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1981
Отец:
Шарабко Иван Григорьевич
Мать:
Шарабко Маргарита Васильевна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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