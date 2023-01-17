Шарабко Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарабко Евгений Иванович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

09.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1981

Отец: Шарабко Иван Григорьевич

Мать: Шарабко Маргарита Васильевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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