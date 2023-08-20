Абрамова Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1980

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1980

Отец: Карнушин Виктор Николаевич

Мать: не указана

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