Кузовлев Кирило Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Кузовлев Иван Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кузовлев Василий Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кузовлев Андрей Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кузовлев Сергей Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузовлева Степанида
Смерть
Неизвестно