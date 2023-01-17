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Кузовлев Кирило Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Кузовлев Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кузовлев Василий Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Тарасова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кузовлев Федот Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Тарасова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Кузовлев Антон Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кузовлев Андрей Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кузовлев Сергей Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузовлева Степанида

Смерть
Неизвестно
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