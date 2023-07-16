Олесенко Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Олесенко Григорий
Мать: Марьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравчина Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравчина Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.03.1930
Дочь: Крючкова Анна Фроловна
Отец ребёнка: Крючков Фрол Наумович
Смерть
Неизвестно