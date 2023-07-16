Олесенко Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олесенко Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олесенко Григорий

Мать: Марьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравчина Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравчина Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.03.1930

Дочь: Крючкова Анна Фроловна

Отец ребёнка: Крючков Фрол Наумович

Смерть
Неизвестно

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