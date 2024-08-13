Власов Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Власов Адриан (Андрей) Яковлевич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Власова (Власова) Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Власова (Власова) Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Власова) Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Яковлевна