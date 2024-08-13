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Власов Яков Васильевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Власов Василий Емельянович

Мать: Власова (Власова) Матрена

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824

Сын: Власов Адриан (Андрей) Яковлевич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Яковлевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Власова (Власова) Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Яковлевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Власова (Власова) Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Яковлевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Власов Аким Яковлевич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Яковлевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Власова) Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Власов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Анна Яковлевна

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