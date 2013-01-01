Буряк Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1939
Дата смерти01.01.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буряк Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Буряк Анатолий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2013
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область