Буряк Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буряк Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1939

Дата смерти

01.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буряк Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Буряк Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Буряк Анатолий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буряк Анатолий Сергеевич

Смерть
01.01.2013
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
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