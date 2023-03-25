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Минаев ВНиколай Викторович
Минаев ВНиколай Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.1981
Пол
Мужской
Отец
Минаев Виктор Владимирович
1956 г.р.
Мать
Минаева (Семухина) надежда николаевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Лс
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1981
Отец:
Минаев Виктор Владимирович
Мать:
Минаева надежда николаевна
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