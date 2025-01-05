Киселев Андрей
Место рождения
Дата рождения20.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1988
Отец: Киселев Владимир
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева (Гераськина) Юлия
Рождение ребёнка
02.11.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева (Гераськина) Юлия