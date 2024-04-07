Нацаренус Андрей (Heinrich?) Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нацаренус Андрей (Heinrich?) Филиппович

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Место рождения

Побочино, Одесский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

23.03.1923

Дата смерти

23.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1923

Отец: Нацаренус Филипп Кондратьевич

Мать: Нацаренус Софья Егоровна

Побочино, Одесский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
1949

Жена: Шнайдер Галина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нацаренув Ирма Андреевна

Мать ребёнка: Шнайдер Галина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Нацаренув Ирма Андреевна

Смерть
23.11.1983
Желанное, Одесский муниципальный район, Омская область
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