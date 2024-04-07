Нацаренус Андрей (Heinrich?) Филиппович
Место рождения
Дата рождения23.03.1923
Дата смерти23.11.1983
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1923
Бракосочетание
1949
Жена: Шнайдер Галина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нацаренув Ирма Андреевна
Мать ребёнка: Шнайдер Галина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Нацаренув Ирма Андреевна
Смерть
23.11.1983
Желанное, Одесский муниципальный район, Омская область