Губжева (Лукова) Аида Юрьевна 21.05.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Лукова) Аида Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Руслан Асланович

Рождение ребёнка
15.06.2015

Дочь: Губжева Ева Руслановна

Отец ребёнка: Губжев Руслан Асланович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
07.07.2017

Сын: Губжев Эмир Русланович

Отец ребёнка: Губжев Руслан Асланович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
16.07.2023

Дочь: Губжева Алиса Руслановна

Отец ребёнка: Губжев Руслан Асланович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

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