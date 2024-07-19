Губжева (Лукова) Аида Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.2015
Дочь: Губжева Ева Руслановна
Отец ребёнка: Губжев Руслан Асланович
Рождение ребёнка
07.07.2017
Отец ребёнка: Губжев Руслан Асланович
Рождение ребёнка
16.07.2023
Дочь: Губжева Алиса Руслановна
Отец ребёнка: Губжев Руслан Асланович