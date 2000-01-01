Кулаковский Игорь Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаковский Игорь Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1987

Сын: Кулаковский Валерий Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.03.1994

Дочь: Кулаковская Елизавета Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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