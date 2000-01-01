Кулаковский Игорь Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1987
Сын: Кулаковский Валерий Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.1994
Дочь: Кулаковская Елизавета Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности