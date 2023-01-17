Осипова (Хвостова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова (Хвостова) Анастасия Федоровна

Осипова (Хвостова) Анастасия Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1901

Муж: Осипов Герасим Иакович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1903

Сын: Осипов Иоанн Герасимович

Отец ребёнка: Осипов Герасим Иакович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Осипов Андрей Герасимович

Отец ребёнка: Осипов Герасим Иакович

Рождение ребёнка
21.05.1907

Дочь: Елена Герасимовна

Отец ребёнка: Осипов Герасим Иакович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Акилина Герасимовна

Отец ребёнка: Осипов Герасим Иакович

Рождение ребёнка
27.02.1918

Сын: Осипов Василий Герасимович

Отец ребёнка: Осипов Герасим Иакович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close