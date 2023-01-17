Осипова (Хвостова) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1901
Рождение ребёнка
18.04.1903
Отец ребёнка: Осипов Герасим Иакович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Осипов Андрей Герасимович
Отец ребёнка: Осипов Герасим Иакович
Рождение ребёнка
21.05.1907
Дочь: Елена Герасимовна
Отец ребёнка: Осипов Герасим Иакович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Акилина Герасимовна
Отец ребёнка: Осипов Герасим Иакович
Рождение ребёнка
27.02.1918
Сын: Осипов Василий Герасимович
Отец ребёнка: Осипов Герасим Иакович
Смерть
Неизвестно