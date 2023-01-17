Мирхазов Наиль Гилемханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирхазов Наиль Гилемханович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Мирхазов Гилемхан Гилемзянович

Мать: Мирхазова Фаузия Хасановна

Рождение ребёнка
18.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
1994
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