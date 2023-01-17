Мирхазов Наиль Гилемханович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Рождение ребёнка
18.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
1994