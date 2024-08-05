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Трофимов Иван Петрович

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Осокин Петр Михайлович

Мать: Флина Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Трофимова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Трофимова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.07.1883

Дочь: (Трофимова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.07.1883

Дочь: (Трофимова) Евпроксия Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.11.1888

Дочь: (Трофимова) Екатепина Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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