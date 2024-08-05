Трофимов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Осокин Петр Михайлович
Мать: Флина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Трофимова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Трофимова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1883
Дочь: (Трофимова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1883
Дочь: (Трофимова) Евпроксия Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1888
Дочь: (Трофимова) Екатепина Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно