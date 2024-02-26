Дарья Савельева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.04.1833 ст.
Бракосочетание
13.11.1833 ст.
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Минора Иванова(вна) Митродора Митродора/Минора Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Филатов Ич
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Матрена Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Филатов Ич
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
22.07.1851 ст.
Сын: Чурилин Трофим Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Филатов Ич
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно