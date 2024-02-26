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Дарья Савельева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1833 ст.

Муж: Леонов Алексей Леонтьев (Ич)

Бракосочетание
13.11.1833 ст.

Муж: Чурилин Иван Филатов Ич

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Минора Иванова(вна) Митродора Митродора/Минора Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Филатов Ич

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Матрена Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Филатов Ич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
22.07.1851 ст.

Сын: Чурилин Трофим Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Филатов Ич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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