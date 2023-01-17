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Куранова Александра Гавриловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.05.1890 ст.

Дата смерти

31.07.1891 ст.

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1890 ст.

Отец: Куранов Гавриил Андреевич

Мать: Куранова Дарья Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане Николай Антонович Андреев и девица Александра Ивановна Иванова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 29 номер 64
Смерть
31.07.1891 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от поноса в возрасте 1 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-7 файл 40 номер 73
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