Куранова Александра Гавриловна
Место рождения
Дата рождения27.05.1890 ст.
Дата смерти31.07.1891 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1890 ст.
Восприемники: мещане Николай Антонович Андреев и девица Александра Ивановна Иванова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 29 номер 64
Смерть
31.07.1891 ст.
Умерла от поноса в возрасте 1 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-7 файл 40 номер 73