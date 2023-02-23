Гарибанова Сапият Магомедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1992
Дочь: Магомедова Марьям Алисултановна
Отец ребёнка: Магомедов Алисултан Ахмедович
Рождение ребёнка
17.05.1994
Дочь: Нурадинова Раисат Алисултановна
Отец ребёнка: Магомедов Алисултан Ахмедович