Гарибанова Сапият Магомедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарибанова Сапият Магомедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1992

Дочь: Магомедова Марьям Алисултановна

Отец ребёнка: Магомедов Алисултан Ахмедович

Рождение ребёнка
17.05.1994

Дочь: Нурадинова Раисат Алисултановна

Отец ребёнка: Магомедов Алисултан Ахмедович

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