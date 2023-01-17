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Гридин Александр Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1969

Отец: Гридин Валентин Федорович

Мать: Гридина Бегеза Нина Яковлевна

Бракосочетание
22.08.1992

Жена: Гридина Инга Борисовна

Рождение ребёнка
19.10.1993

Сын: Гридин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Гридина Инга Борисовна

Рождение ребёнка
17.07.1998

Дочь: Жиганшина Гридина Виктория Александровна

Мать ребёнка: Гридина Инга Борисовна

Место жительства
С 2007 по Неизвестно
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
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