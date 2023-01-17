Гридин Александр Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1969
Бракосочетание
22.08.1992
Жена: Гридина Инга Борисовна
Рождение ребёнка
19.10.1993
Сын: Гридин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Гридина Инга Борисовна
Рождение ребёнка
17.07.1998
Дочь: Жиганшина Гридина Виктория Александровна
Мать ребёнка: Гридина Инга Борисовна
Место жительства
С 2007 по Неизвестно
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область