Анна Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти16.06.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гребеньщиков Платон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Гребеньщикова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Гребеньщикова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Гребеньщиков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Смерть
16.06.1891