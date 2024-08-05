Анна Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Меркурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

16.06.1891

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гребеньщиков Платон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Гребеньщикова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Гребеньщикова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Гребеньщиков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
16.06.1891
Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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