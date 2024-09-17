Веричева Маремьяна Ипполитовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 103
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Веричева) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Веричев Василий Федорович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1852
Рождение ребёнка
04.01.1853
Сын: Веричев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Веричев Василий Федорович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 170 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1853 год | 1
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Дочь: Зуева (Веричева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Веричев Василий Федорович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 164
Рождение ребёнка
30.05.1862
Дочь: (Веричева) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Веричев Василий Федорович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1862 год | 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Сын: Веричев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Веричев Василий Федорович
Смерть
После 1885