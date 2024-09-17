Веричева Маремьяна Ипполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веричева Маремьяна Ипполитовна

Место рождения

Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 103
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Веричева) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Веричев Василий Федорович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.02.1852

Муж: Веричев Василий Федорович

Рождение ребёнка
04.01.1853

Сын: Веричев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Веричев Василий Федорович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 170 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1853 год | 1
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Дочь: Зуева (Веричева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Веричев Василий Федорович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 164
Рождение ребёнка
30.05.1862

Дочь: (Веричева) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Веричев Василий Федорович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1862 год | 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Сын: Веричев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Веричев Василий Федорович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885

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