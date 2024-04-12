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Кириленко / Кириченко / Павел Саввин

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Кириленко / Кириченко / Савва Семионович

Мать: Кириленко/кириченко/ ?

Гребёнки, Київська область
Бракосочетание
До 1855

Жена: Кириленко/кириченко/ Екатерина Корнеевна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
11.05.1866

Дочь: Гликерия Павловна

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Екатерина Корнеевна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.Юлист № 212,зап.№ 29, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Смерть
Неизвестно
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