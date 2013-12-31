Меркулова (Молодчинина) Анна Ивановна
Место рожденияОрловская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рождения30.09.1925
Дата смерти31.12.2013
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1925
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
1948
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
28.02.1949
Дочь: Чернецкая Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Меркулов Григорий Васильевич
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
09.08.1957
Дочь: Призенко Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Меркулов Григорий Васильевич
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
28.08.1959
Дочь: Чуприкова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Меркулов Григорий Васильевич
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
17.05.1964
Сын: Меркулов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Меркулов Григорий Васильевич
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2013