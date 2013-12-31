Меркулова (Молодчинина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркулова (Молодчинина) Анна Ивановна

Меркулова (Молодчинина) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

30.09.1925

Дата смерти

31.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1925

Отец: Молодчинин Иван Яковлевич

Мать: Молодчинина Фёкла Ефимовна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
1948

Муж: Меркулов Григорий Васильевич

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
28.02.1949

Дочь: Чернецкая Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Меркулов Григорий Васильевич

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
09.08.1957

Дочь: Призенко Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Меркулов Григорий Васильевич

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
28.08.1959

Дочь: Чуприкова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Меркулов Григорий Васильевич

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
17.05.1964

Сын: Меркулов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Меркулов Григорий Васильевич

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Григорий Васильевич

Смерть
31.12.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close