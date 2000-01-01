? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1898

Дата смерти

?.08.1919

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1898

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
?.08.1919
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close