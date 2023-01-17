Мясникова Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1933 по 1947
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1948
Шарья, город Шарья, Костромская область
Место жительства
По 1984
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Галич, город Галич, Костромская область
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