Мясникова Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1933 по 1947
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1948
Шарья, город Шарья, Костромская область
Место жительства
По 1984
Смерть
Неизвестно