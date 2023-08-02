Вовченко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Вовченко Пётр
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кононенко Татьяна
Мать ребёнка: Вовченко Мария
Рождение ребёнка
1909
Сын: Вовченко Иван
Мать ребёнка: Вовченко Мария
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Емельяненко Анастасия
Мать ребёнка: Вовченко Мария
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Кошелева Василиса Васильевна
Мать ребёнка: Вовченко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вовченко Мария
Смерть
1954