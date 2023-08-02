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Вовченко Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Вовченко Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кононенко Татьяна

Мать ребёнка: Вовченко Мария

Рождение ребёнка
1909

Сын: Вовченко Иван

Мать ребёнка: Вовченко Мария

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Емельяненко Анастасия

Мать ребёнка: Вовченко Мария

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Кошелева Василиса Васильевна

Мать ребёнка: Вовченко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вовченко Мария

Смерть
1954
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