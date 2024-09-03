Комарова Александра Михайловна
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения18.04.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1916
Отец: Комаров Михаил
Мать: Комарова Анна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шагин Владимир Васильевич
Смерть
Неизвестно