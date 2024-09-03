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Комарова Александра Михайловна

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

18.04.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

После 1870 г.р.

Мать

После 1870 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1916

Отец: Комаров Михаил

Мать: Комарова Анна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шагин Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно

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