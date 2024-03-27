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Хуснетдинов Сибгатулла

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Камаев Хуснетдин

Мать: (Хатымова) Шамиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамшия

Рождение ребёнка
1893

Сын: Сибгатуллин Халилулла

Мать ребёнка: Шамшия

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Сибгатуллин Абидулла

Мать ребёнка: Шамшия

Рождение ребёнка
1897

Сын: Сибгатуллин Ибрагим

Мать ребёнка: Шамшия

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сибгатуллин Сетдек

Мать ребёнка: Шамшия

Смерть
Неизвестно

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