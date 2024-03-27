Хуснетдинов Сибгатулла
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Камаев Хуснетдин
Мать: (Хатымова) Шамиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамшия
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Шамшия
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сибгатуллин Абидулла
Мать ребёнка: Шамшия
Рождение ребёнка
1897
Сын: Сибгатуллин Ибрагим
Мать ребёнка: Шамшия
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сибгатуллин Сетдек
Мать ребёнка: Шамшия
Смерть
Неизвестно