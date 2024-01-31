Fox-Potocki Adam — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fox-Potocki Adam

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1869 и 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Rogozińska (Fox-Potocka) Halina

Мать ребёнка: Fox-Potocka (Mazaraki (Mazarakis Μαζαράκης Μαζαρακης Μαζαρακη)) Maria

Вишнополь, Хмельницька область
Бракосочетание
20.08.1894

Жена: Fox-Potocka (Mazaraki (Mazarakis Μαζαράκης Μαζαρακης Μαζαρακη)) Maria

Смерть
1915

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