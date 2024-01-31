Fox-Potocki Adam
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Rogozińska (Fox-Potocka) Halina
Мать ребёнка: Fox-Potocka (Mazaraki (Mazarakis Μαζαράκης Μαζαρακης Μαζαρακη)) Maria
Вишнополь, Хмельницька область
Бракосочетание
20.08.1894
Смерть
1915