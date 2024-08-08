Шевченко Кирилл Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Жандармский унтер-офицер
Место жительства
Неизвестно
Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
28.09.1903
Сын: Шевченко Александр Кириллов
Мать ребёнка: Шевченко Параскева Михайлова
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно